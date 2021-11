YouTube gaat je vertellen wanneer je naar bed moet

YouTube gaat het één en ander voor kinderen veranderen. Ze gaan je voortaan meldingen sturen of je niet beter pauze kunt nemen (als je bijvoorbeeld lang kijkt) of naar bed kunt gaan (als het al laat is).

Niet voor iedereen

En dat is niet de enige nieuwe maatregel. Video's die kinderen uploaden, zijn straks niet meer voor iedereen zichtbaar. En je krijgt ook niet meer meteen een nieuwe video aangeboden als je net een video hebt bekeken. Deze twee dingen kun je wel zelf weer aanzetten.

YouTube zegt dat de maatregelen er komen om kinderen te beschermen.

Veel kinderen hebben niet hun echte leeftijd ingevuld bij het aanmelden op YouTube. Die zullen waarschijnlijk niets van de nieuwe regels merken.