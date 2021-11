Supermarkten stoppen met verkopen van plofkip

Eet jij weleens kip? In grote Nederlandse supermarkten is over twee jaar alleen nog maar verse kip met minimaal één ster te koop. Supermarkt Boni is de laatste supermarkt die nog kip verkoopt zonder zulke sterren. Plofkippen worden die genoemd. Over twee jaar stoppen ze daarmee, zegt de directeur.

Op vlees in de supermarkt staat meestal een 'Beter Leven Keurmerk'. Daarbij staan 1, 2, of 3 sterren. Hieraan kan je zien hoe het leven is geweest van de dieren. Hoe meer sterren, hoe meer ruimte de dieren bijvoorbeeld hebben gehad. En hoe vaker de dieren naar buiten kunnen. Maar het vlees met 3 sterren is ook duurder dan het vlees met 1 ster.

Dierenorganisatie Wakker Dier is blij dat alle supermarkten over twee jaar vlees met sterren verkopen. Zij zeggen dat hun lijst compleet is, nu de Boni ook meedoet.

Hierdoor krijgen ieder jaar meer dan 100 miljoen kippen een beter leven. Anne Hilhorst van organisatie Wakker Dier

Het is belangrijk om te weten of je eten diervriendelijk is. Eens 78.3% Oneens 21.7%

We vroegen ook kinderen op het Dakajam kamp in Meppel hoe zij erover denken.