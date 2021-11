Automobilisten in de war door flitspaal

Een gekke situatie in Monster. Daar staat sinds kort een paal met een soort kastje erop langs de weg. Veel mensen denken dat het een flitspaal is en trappen op de rem. Maar dat is eigenlijk niet nodig.

Vleermuizen

Het kastje is een tijdelijk huis voor vleermuizen. De vleermuizen leven normaal gesproken in een huis in de buurt, maar dat gaat gesloopt worden. Natuurbeschermers hebben daarom een hokje op een paal gezet, zodat de dieren daar veilig kunnen zitten. Ze hadden alleen niet bedacht dat het ding ook op een flitspaal lijkt.