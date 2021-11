Kinderen en robots maken het strand schoon

Ieder jaar in de zomervakantie ruimen mensen het strand op. Dit jaar worden ze daarbij geholpen door robots! De kleine oranje maakt beelden van de grond om te checken of en waar er afval ligt. De witte robot maakt echt schoon, maar rijdt heel langzaam.

Toch is er één probleem: de robots zijn nog niet heel slim. Maar daar is een oplossing voor! Iedereen kan thuis met een app de robots trainen. Zo leren de robots wat ze wel of niet moeten opruimen. In de video hierboven zie je hoe het werkt.