Drones brengen bloed naar ziekenhuizen

Twee ziekenhuizen in Nederland doen testen met drones. Ze willen graag weten of bloed goed blijft als het met een drone naar een ziekenhuis wordt gebracht. En wat blijkt: het kan! Auto Twintig mensen deden mee aan het onderzoek. Hun bloed werd in een speciale box gedaan en met een drone naar het ziekenhuis gevlogen. Ondertussen werd er ook bloed met een auto naar het ziekenhuis gebracht. In een laboratorium bleek dat het niet uitmaakt of het met een drone of auto gaat: het bloed blijft hetzelfde.

Vooral vliegen over de snelweg was wel even spannend. Gerben Hart van ziekenhuis Isala

Volgens ziekenhuis Isala is dit erg goed nieuws. Het ziekenhuis wil drones graag gaan gebruiken om bijvoorbeeld bloed en medicijnen mee rond te brengen. Dat is sneller, goedkoper en schoner dan met een auto of vrachtwagen.

De testen worden gedaan tussen de plaatsen Zwolle en Meppel. De drone doet er een kwartier over om het bloed van de ene plaats naar de andere te brengen. Met de auto duurt het tien minuten langer.

In het buitenland wordt al langer met drones gevlogen om bijvoorbeeld medicijnen te vervoeren naar afgelegen plekken. Het duurt nog even voordat de drones ook hier officieel gebruikt gaan worden. Alle testen zijn waarschijnlijk over twee jaar klaar, en er wordt nog gewerkt aan een drone die ook tegen regen, wind en onweer kan.