Profvoetballers: 'Nog steeds racisme en discriminatie op het veld'

Vier op de tien profvoetballers in Nederland zegt dat racisme en discriminatie nog steeds vaak voorkomt op het veld. Dat staat in een rapport dat vandaag uit is gekomen. Voetbalbond KNVB kwam vorig jaar met een groot plan om racisme op het voetbalveld tegen te gaan. Maar volgens sommige spelers gebeurt het nog steeds.

Sinds 2019 is er meer aandacht voor racisme in de voetbalwereld. Dat komt door de wedstrijd Excelsior - Den Bosch. De aanhangers van Den Bosch maakten toen oerwoudgeluiden als Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira aan de bal was. De scheidsrechter legde de wedstrijd tijdelijk stil. Ahmad Mendes Moreira verliet in tranen het veld. Veel mensen reageerden woedend en de KNVB beloofde er iets aan te doen.

Luigi Bruins was in die tijd aanvoerder van FC Den Bosch. Hij was erg geschrokken van de racistische opmerkingen.

Dan zie je in zo'n wedstrijd een medespeler zo bejegend worden. Dan doet dat ook bij jou pijn. Luigi Bruins

Een oplossing bedenken om racisme tegen te gaan is lastig. Zo vinden sommige mensen dat fans een stadionverbod moeten krijgen. Anderen zeggen dat clubs strafpunten moeten krijgen, als fans racistisch zijn. Maar dat vindt niet iedereen eerlijk, omdat de meeste fans zich wel normaal gedragen. Stelling Onze stelling van de dag gaat ook over racisme in voetbal. Moeten spelers en supporters die discrimineren een stadionverbod krijgen? We zijn benieuwd naar jouw mening.

We vroegen kinderen in van voetbalclub AFC Amsterdam hoe zij erover denken.