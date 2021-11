Lars mag als jongen niet met gelakte nagels bij de supermarkt werken

De 18-jarige Lars lakt sinds een maand zijn nagels in verschillende kleuren. Met die kleurrijke nagels ging hij ook naar zijn werk bij de plaatselijke Jumbo-supermarkt in Glanerbrug. Maar daar was zijn baas niet blij mee.

Lars is nu op zoek naar een leuke nieuwe baan waar hij wel gewoon nagellak mag dragen. Een andere supermarkt uit zijn dorp zegt dat hij welkom is om daar te komen werken.

Reactie Jumbo

Het bedrijf Jumbo zegt in een reactie het jammer te vinden hoe de situatie is gelopen. De supermarkt wil dat iedereen zich welkom voelt en kan zijn wie hij of zij is.