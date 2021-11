Zo zag de sterrenregen er vannacht uit

Voor iedereen die lag te slapen, hebben we de mooiste foto's op een rijtje gezet.

Afgelopen nacht waren boven Nederland veel vallende sterren te zien. Omdat er maar weinig maanlicht was, kon je de sterrenregen dit jaar extra goed bekijken.

De vallende sterren zijn eigenlijk een zwerm meteoren die langs de aarde komen vliegen. Die zwerm heet de Perseïden. Het is een soort wolk met stofdeeltjes. Eén keer per jaar kruist de aarde die wolk. Het stof verbrandt dan in de dampkring en dat levert dus een hemel vol vallende sterren op.

De sterrenregen is al de hele week te zien. We maakten er onderstaande video over.