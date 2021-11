Magneetvisser vindt kanon en bom uit Tweede Wereldoorlog

Iedere magneetvisser droomt ervan om iets speciaals te vinden. Een man uit Friesland maakte het mee: hij vond een kanon uit de Tweede Wereldoorlog.

In het kanon zat een bom en die kon nog ontploffen. De vondst was dus best gevaarlijk. De Explosieven Opruimingsdienst moest komen om de bom mee te nemen en naar een veilige plek te brengen.

De kinderen van de magneetvisser mochten op het knopje drukken om de bom te laten ontploffen.