Groen huis iets minder groen geverfd na uitspraak rechter

Het groene huis in Den Helder heeft een nieuwe kleur: iets lichter groen. Van de rechter moest de bewoonster het huis in een andere kleur verven.

Al jaren is er gedoe over het huis. De bewoonster vond het groen heel mooi, maar daar waren sommige buren en de gemeente het niet mee eens. Zij vonden dat de woning niet goed paste bij de rest van de huizen in de straat.

Overgeschilderd

Omdat ze het niet eens konden worden, moest de rechter een uitspraak doen. Die bepaalde dat het huis overgeschilderd moest worden. En dat is nu dus gebeurd.

De nieuwe kleur groen is dus iets lichter dan de oude. Deze keer is de kleur vooraf goedgekeurd door de gemeente.