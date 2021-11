Oeps! Luchtalarm gaat per ongeluk af in Utrecht

Het luchtalarm bestaat al sinds 1952. Het is bedacht om mensen te kunnen waarschuwen voor gevaar. Iedere eerste maandag van de maand gaat het luchtalarm om 12.00 uur af, om te testen of alles nog goed werkt.

Dat het luchtalarm nu te horen was in Utrecht, betekent niet dat er gevaar is. Volgens de veiligheidsregio Utrecht ging het om een fout en was er niets aan de hand.