Oproep: Wat wil jij weten van dj-trio Kris Kross Amsterdam?

Binnenkort gaan we met jullie vragen langs bij Kris Kross Amsterdam. Je kunt die groep kennen van nummers als Hij is van mij (met Maan en Tabitha), Increíble (met Rolf Sanchez) of bijvoorbeeld Alles wat ik mis (met Emma Heesters en Ronnie Flex).

Kris Kross Amsterdam is een dj-trio uit Amsterdam. De groep bestaat uit de broers Jordy en Sander Huisman en Yuki Kempees. Heb jij een vraag voor hen?