Louis van Gaal is officeel gepresenteerd als bondscoach

Vandaag is Louis van Gaal officieel gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands mannenelftal. Hij volgt Frank de Boer op, die na het EK van deze zomer stopte.

Het is geen nieuwe baan voor hem. Van Gaal was al twee keer eerder bondscoach van Oranje. De laatste keer, in 2014, deed hij dat best goed. Nederland werd toen derde op het WK voetbal.

Wereldkampioen

In 2022 is het WK voetbal in Qatar. Voetbalfans hopen dat Louis van Gaal ervoor gaat zorgen dat Nederland daar aan mee mag doen. En dat ze uiteindelijk wereldkampioen worden natuurlijk.

Streng

Volgens voetbaljournalisten is Louis van Gaal een strenge trainer. Dat heeft het Nederlands elftal nodig, zeggen ze, want dan gaan ze misschien beter voetballen.

Herken jij dat? Presteer jij beter als iemand streng is, bijvoorbeeld je trainer of je leraar? Reageer op de stelling van vandaag: