Je kunt weer op je favoriete programma stemmen

De stemming voor de Televizier-Ster Jeugd is geopend. Dat is de belangrijkste prijs voor kinderprogramma's in Nederland. Via deze website kun je stemmen op je favoriete programma.

Op de site zie je 30 jeugdprogramma's, maar je kunt ook je eigen keuze invullen. Toch kun je niet alle programma's kiezen, want eerdere winnaars doen niet mee. Wij wonnen in 2009, dus je kunt niet meer op het Jeugdjournaal stemmen.

Beestenbrigade

Vorig jaar ging de prijs naar Beestenbrigade (zie foto). Het dierenprogramma won toen van Dropje en H3L.