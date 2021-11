Kameleon komt kijken bij korfbalwedstrijd

Voor sporters is het altijd leuk als er publiek komt kijken. Bij korfbalvereniging KV Wageningen stond er wel een heel bijzondere toeschouwer langs het veld: een kameleon! Het dier werd al twee maanden door zijn baasje gezocht.

Van kleur veranderen

Kameleons kunnen zich goed verstoppen. Ze maken bijna geen geluid en kunnen veranderen van kleur. Daardoor vallen ze bijna niet op.

Het reptiel leeft normaal in tropische gebieden. Zijn baasje was daarom bang dat hij het in Nederland niet zou overleven.

Maar het gaat juist harstikke goed met de kameleon, zegt een medewerker van de dierenambulance. Zij hebben de kameleon opgehaald en onderzocht. Hij kon prima voor zichzelf zorgen en heeft veel insecten gegeten. Nu is hij weer terug bij zijn baasje.