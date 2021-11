Eerste Nederlanders uit Afghanistan aangekomen in Nederland

Het is nog altijd heel onrustig in Afghanistan. Veel inwoners willen er weg. Bij het belangrijkste vliegveld in de hoofdstad Kabul is het één grote chaos. Toch lukt het steeds meer landen om met speciale vluchten mensen op te halen. Maar lang niet iedereen kan mee.

Een vliegtuig met 35 Nederlanders aan boord is woensdagavond aangekomen op Schiphol. Arash van 14 was een van de passagiers. Hij was op bezoek bij familie in Afghanistan toen de Taliban de macht overnamen. Het kostte hem veel moeite om in een vliegtuig te komen.