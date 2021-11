Onderzoek: Speeltuinen moeten spannender

Veel speeltuinen zijn te saai voor kinderen. Daardoor gaan kinderen er minder vaak of zelfs nooit spelen. Dat geldt vooral voor oudere kinderen. Het staat in een nieuw onderzoek van de Universiteit Utrecht.

Kinderen vinden speeltuinen pas leuk als ze spannend zijn, er veel afwisseling is en ze dingen kunnen ontdekken. Het probleem is dat ouders en gemeentes de veiligheid van een speeltuin het belangrijkst vinden. Maar een 100% veilige speeltuin vinden kinderen vaak te saai.

Spannender maken

Volgens de onderzoekers moeten speeltuinen veel spannender worden ingericht. Bijvoorbeeld met heuveltjes, bosjes en boomhutten. Zulke speeltuinen zijn leuker voor oudere kinderen en dan gaan ze er vaker spelen.

Jouw mening

Hoe staat het met de speelplekken bij jou in de buurt? Ga je daar graag spelen of is het te saai?