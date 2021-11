Feyenoord wint met 5-0 van Elfsborg; Vitesse speelt gelijk

Niet alles ging goed. In de 80ste minuut moest Justin Bijlow het veld af met een rode kaart.

De wedstrijd tegen Elfsborg telt mee voor de play offs van de Conference League. Dat is een nieuw toernooi voor Europese clubs. Als Feyenoord het goed blijft doen in de play offs, mag de club door naar de groepsfase van de Conference League.

Feyenoord heeft gisteravond overtuigend gewonnen van het Zweedse Elfsborg. In een stadion vol schreeuwende en joelende fans werd het 5-0.

Vitesse kwam ook in actie in de play offs van de Conference League. Zij speelden tegen RSC Anderlecht. Na een spectaculaire wedstrijd eindigde het in 3-3. Volgende week spelen beide ploegen opnieuw tegen elkaar.