Scholen maken zich klaar om weer open te gaan

Sommige kinderen zijn nog een week of zelfs twee weken vrij, maar voor kinderen in regio Noord is de zomervakantie bijna afgelopen. Zij gaan maandag weer naar school.

Deze week maken veel scholen zich klaar om weer open te gaan. Juffen en meesters gaan alvast de school in om te kijken of alles klaar ligt voor het nieuwe schooljaar. Ook ruimen ze alles goed op en maken veel leraren hun lokaal extra gezellig.

Corona-regels

Dit schooljaar zijn er minder corona-regels dan vorig jaar. Zo mogen kinderen uit verschillende klassen weer gewoon bij elkaar zitten en mogen schoolreisjes en schoolbezoeken weer doorgaan. De leraren moeten nog wel 1,5 meter afstand houden van elkaar.

Het is wel nog steeds belangrijk om regelmatig je handen te wassen en thuis te blijven als je je niet lekker voelt. Verder moeten de ramen en deuren een stukje openblijven zodat er genoeg frisse lucht in het lokaal is.

Kijk jij er weer naar uit om naar school te gaan? Of mag de zomervakantie nog wel even duren?