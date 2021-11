Buddy Vedder gaat The Voice Kids presenteren

Buddy Vedder is de nieuwe presentator van The Voice Kids. Presentator Martijn Krabbé stopt en Buddy Vedder neemt hem over. Buddy Vedder was eerder al jurylid bij The Masked Singer.

Buddy wordt een duo samen met Jamai Loman. Die presenteerde ook de vorige 2 seizoenen van The Voice Kids. Buddy zegt dat zijn droom is uitgekomen. Hij heeft er heel veel zin in.