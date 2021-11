Politieagent herkent gezochte crimineel op vakantie

Een politieagente heeft goed werk gedaan tijdens haar vakantie. Ze was aan het chillen in de Spaanse plaats Torremolinos toen ze in een café opeens een gezochte crimineel zag lopen.

Ze belde haar collega's om te checken of de man nog steeds gezocht werd, en dat was zo. Daarom belde ze de Spaanse politie en die konden de verdachte aanhouden. De man zit in een Spaanse gevangenis en wordt binnenkort naar Nederland gebracht.

Rechtszaak

De verdachte man zou iemand hebben gestoken. Hij moest in Nederland wachten op zijn rechtszaak. Toen dat lang duurde werd hij vrijgelaten en vluchtte hij ongezien naar Spanje. De politie was al lang naar hem op zoek.

De politie is blij dat hun collega zo goed heeft opgelet tijdens haar vakantie.