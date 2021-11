Apen zwaaien en begroeten elkaar net als mensen

Dat apen en mensen best wel op elkaar lijken, had je vast wel eens gehoord. Maar onderzoekers hebben nu nog iets ontdekt waarin we bijna hetzelfde zijn. Apen gebruiken ongeveer dezelfde gebaren om elkaar te begroeten en afscheid te nemen.

Dat hebben ze onderzocht bij bonobo's en chimpansees. Die apen lijken sowieso al het meest op mensen.

Zwaaien

Als apen elkaar voor het eerst zien, maken ze eerst oogcontact. Daarna geven ze elkaar een schouderklopje of schudden ze elkaar de hand. En als ze weggaan steken ze hun arm omhoog als een soort zwaai.

De apenverzorger van de Apenheul vindt het een interessant onderzoek. Vooral omdat het begroeten en het zwaaien in het echt altijd heel snel gaat.