50 jaar geleden opende de eerste McDonald's in Nederland

Op het menu stond toen ook erwtensoep. Dat is er nu niet meer te krijgen, toch is de McDonald's behoorlijk populair.

McDonald's komt uit de Verenigde Staten. Het is bedacht door de broers Richard en Maurice McDonald.

In 1971 komt de eerste McDonald's in Nederland, namelijk in Zaandam. Dat is ook gelijk de eerste van heel Europa. Op dit moment zijn er meer dan 250 McDonald's in Nederland.