Grote protesten tegen corona-regels voor evenementen

In zes steden in Nederland waren vandaag grote protestacties. Duizenden mensen liepen mee in een mars. Ze zijn het niet eens met de corona-regels voor grote evenementen, zoals festivals.

Tot 20 september zijn grote evenementen verboden, maar volgens de organisatoren kunnen ze vanaf 1 september al prima doorgaan.

Oneerlijk

Ze snappen niet dat er wel veel publiek mag komen bij bijvoorbeeld de Formule 1, terwijl meerdaagse festivals nog niet mogen.

Er lopen vooral volwassenen mee met de protestmarsen. Het zijn mensen die in de evenementenbranche werken, maar ook mensen die graag naar een festival of ander evenement gaan.