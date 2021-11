Oproep: Wat wil jij weten van weervrouw Willemijn?

We gaan weer iemand interviewen met jullie vragen. Dit keer blijven we in het gebouw van de NOS. Want we gaan langs bij onze eigen weervrouw: Willemijn Hoebert.

Hagelbuien, hittegolven, orkanen, regenbuien... Willemijn weet heel veel over het weer. Ze heeft op veel verschillende plekken in de wereld gewoond en onderzoek gedaan naar het weer.

Dus heb jij een vraag over bijvoorbeeld het zomerweer, de weervoorspellingen of over hoe je het weer presenteert stuur 'm dan snel in.