Kinderen in regio Noord gaan weer naar school

Kinderen in het midden van het land hebben nog een week vakantie en kinderen die in het zuiden van het land wonen zijn nog twee weken vrij.

Ook kinderen van basisschool Liereland in Alkmaar moesten vandaag weer naar school. Dat zie je in de video hierboven.

Voor kinderen in het noorden van Nederland zit de zomervakantie er weer op. De scholen gaan open in Drenthe, Friesland, Groningen, Noord-Holland, Overijssel en delen van Flevoland, Gelderland en Utrecht.

Er is nog geen Jeugdjournaal in de ochtend om met de klas te kijken. We beginnen op maandag 6 september, als alle kinderen weer naar school gaan. De avonduitzendingen kun je natuurlijk wel terugkijken.