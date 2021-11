Nieuwswekker: Chaos op het veld + Zomervakantie voorbij

Goedemorgen! We hebben iets nieuws. Vanaf nu lees je iedere dag in de Jeugdjournaal Nieuwswekker wat je hebt gemist, wat er gaat gebeuren en wat het weer is vandaag. En dat weer is best lekker:

Dit gebeurde terwijl je sliep: - In Frankrijk is een voetbalwedstrijd volledig uit de hand gelopen. Tijdens de wedstrijd tussen OGC Nice en Olympique Marseille maakten niet alleen spelers ruzie, maar kwamen ook honderden supporters het veld op. De wedstrijd kon daarna niet meer doorgaan. - Veel heftig weer in de Verenigde Staten. In het noordoosten van het land zitten 100.000 mensen zonder stroom door de tropische storm Henri. In het zuiden van het land kwamen eerder dit weekend 22 mensen om door overstromingen.

Overstroming in de staat Tennessee NOS

Dit is vandaag in het nieuws: - Voor veel kinderen zit de zomervakantie er alweer op. In de regio Noord gaan kinderen vandaag weer naar school. Kinderen in de regio Midden hebben nog een week vakantie en kinderen in het zuiden hoeven over twee weken pas naar school. Vind jij de zomervakantie eigenlijk te lang, te kort of precies goed? Reageer op de stelling:

En dan nog even dit: Ik Ga Zwemmen is misschien wel de zomerhit van het jaar en dat had zanger Mart Hoogkamer nooit verwacht. We gingen bij hem langs en spraken met kinderen over het nummer: