Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad

Bij een Poolse supermarkt in Lelystad is vannacht een explosie geweest. Daardoor zit er nu een groot gat in een deur aan de zijkant van de winkel.

Mensen die in buurt wonen van de supermarkt hoorden rond half 4 een harde knal. Een getuige zou ook iemand hebben zien wegrennen.

Kleine brand

Na de explosie brak er een kleine brand uit. Toch lijkt de schade niet heel groot. Explosieven-experts hebben de winkel onderzocht.

Het afgelopen jaar zijn er vaker ontploffingen geweest bij Poolse supermarkten. Of deze explosie in Lelystad daar iets mee te maken heeft, is niet duidelijk.