Nieuwswekker: Spullen gevangenis in gesmokkeld + Paralympische Spelen beginnen

Goedemorgen! We hebben iets nieuws. Vanaf nu lees je iedere dag in de Jeugdjournaal Nieuwswekker wat je hebt gemist, wat er gaat gebeuren en wat het weer is vandaag. Het begint mistig, maar daarna wordt het best wel zonnig en blijft het overal droog:

De weerkaart van 24 augustus NOS

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Bij een gevangenis in de plaats Zaanstad zijn waarschijnlijk mobiele telefoons naar binnen gesmokkeld. Dat schrijft de krant De Telegraaf. De telefoons zouden met een drone de gevangenis in zijn gevlogen, of zijn losgelaten boven het gebouw. - De voetbalclub OGC Nice krijgt straf omdat een voetbalwedstrijd volledig uit de hand liep. Tijdens de wedstrijd tegen Olympique Marseille kwamen tientallen fans van Nice het veld het op. Ze wilden vechten met de spelers van de tegenstander. Nu is besloten dat er de komende vier wedstrijden geen supporters op de tribune achter het doel mogen zitten. - Er is een groot onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de vele regen in Limburg, België en Duitsland komt door klimaatverandering. De laatste tijd regent het vaker en dan ook ineens heel erg hard. Soms ontstaan er overstromingen door al die regen. Aan het onderzoek werkten 39 wetenschappers mee, en zij zeggen dat overal in de wereld nu extremer weer voorkomt.

Overstromingen in Valkenburg in juli ANP

Dit is vandaag in het nieuws: - In Japan beginnen de Paralympische Spelen. Dat is het grootste sporttoernooi voor mensen met een lichamelijke beperking. Er doen 4400 sporters mee uit 167 landen. Er zijn 1611 medailles te winnen en dat zijn er bijna 600 meer dan bij de Olympische Spelen. Vind jij de Paralympische Spelen net zo belangrijk als de Olympische Spelen, en ga je het ook kijken? Reageer op de stelling:

De Paralympische Spelen zijn net zo belangrijk als de Olympische Spelen. Eens 83.1% Oneens 16.9% Je kunt niet meer reageren Favoriet maken Reageer op de stelling: De Paralympische Spelen zijn net zo belangrijk als de Olympische Spelen.

- Kickbokser Rico Verhoeven gaat opnieuw vechten. In oktober staat hij tegenover de kickbokser Alistair Overeem. Alistair is 41 jaar en maakte even geleden bekend dat hij tóch weer gaat spelen, terwijl hij eigenlijk gestopt was. Op Instagram schrijft Rico Verhoeven dat het een vurig gevecht gaat worden.

Op Instagram schrijft Rico Verhoeven dat het een vurig gevecht gaat worden Instagram / @ricoverhoeven

En dan nog even dit: Flessenpost vinden terwijl je aan het spelen bent op het strand. Het overkwam Ida en Marie uit Duitsland. Ze vonden daar een bijzondere plastic fles, met daarin een serieus bericht van onderzoekers uit Nederland: