Overstromingen en veel regen komt door klimaatverandering

Er is een groot onderzoek gedaan naar de vele regen en overstromingen van de afgelopen tijd. Daaruit blijkt dat de heftige regen in Limburg, België en Duitsland komt door klimaatverandering. En het is je misschien wel opgevallen: als het tegenwoordig regent, dan gaat het ook ineens heel hard. Ook dat komt door het veranderende klimaat.

Tijdens en na de overstromingen werd vaak gevraagd of dit door klimaatverandering komt, en of dit vaker gaat gebeuren. De wetenschappers zeggen van wel. Alleen hoeveel vaker het gaat gebeuren, is niet precies te zeggen.

Wegspoelen

Bij de overstromingen in juli waren er verschillende dingen aan de hand. Er was al veel water in het gebied doordat het eerder had geregend. Daardoor kon nog meer regen niet goed wegspoelen. Ook was er veel warme lucht met waterdamp, en bleef die lucht erg lang op dezelfde plek. Daardoor veel er in het zuiden heel veel regen.