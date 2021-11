'Tóch nog miljoenen spoorloos na gewapende overval'

Herinner jij je nog de beelden van de gewapende overval in de plaats Broek in Waterland? In mei probeerden criminelen met veel geweld een busje te overvallen waar geld en waardevolle spullen in werden vervoerd. Er ontstond een achtervolging met de politie waarbij verdachten het weiland in vluchtten.

Spoorloos

Een paar dagen na de overval maakte de politie bekend dat de buit was teruggevonden. Nu blijkt dat niet te kloppen, er worden toch nog spullen vermist. In totaal zou het meer dan 4 miljoen euro waard zijn.

In mei maakten we deze video over de overval. Daarin vertelt Stijn van 13 over wat hij zag gebeuren in het weiland achter zijn huis: