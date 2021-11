Wie heeft de brievenbus-drol uit het ziekenhuis gestolen?

Ruim een week geleden werd een van de drollen van knuffelolifant Olli gestolen. Ollie staat in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. Nog steeds is het mysterie niet opgelost.

Olli's drollen zijn een soort brievenbus. Kinderen uit het ziekenhuis kunnen hierin tekeningen, gedichtjes en andere lieve berichtjes stoppen. Afgelopen week werd er veel aandacht gevraagd voor de drollen-diefstal, maar zonder succes.

Inzamelingsactie

Wel kreeg het ziekenhuis veel tips en lieve reacties. Mensen willen zelfs geld gaan inzamelen voor een nieuwe drol. Het ziekenhuis heeft vandaag aangifte gedaan bij de politie.