Zo worden Afghaanse vluchtelingen in Nederland opgevangen

Met de hulp van Nederlandse militairen zijn de mensen gevlucht uit Afghanistan. Na een lange reis worden ze in Nederland naar een opvangplek gebracht.

Ook vandaag weer zijn honderden vluchtelingen uit Afghanistan ons land binnengekomen. Ze worden hier opgevangen omdat ze in hun eigen land niet veilig zijn voor de Taliban, de groep die daar de macht heeft overgenomen.

Vrijdag opende de eerste opvanglocatie in Zoutkamp. Die heeft 540 plekken. Omdat die snel vol raakte, kwam er een opvangplek voor 300 mensen in Zeist bij. En nu worden er ook vluchtelingen naar Ede gebracht. Hier kunnen 800 mensen terecht.

Ook veel Afghaanse kinderen komen hier terecht. Daarom zijn er mensen op de opvanglocaties aanwezig met wie de kinderen kunnen praten en activiteiten doen.

Spullen inzamelen

Veel Afghanen zijn in paniek gevlucht en hebben daarom maar weinig spullen mee. Voor hen zamelt het Rode Kruis spullen in. Veel Nederlanders kwamen de afgelopen dagen dan ook van alles brengen. Wat kinderen in de opvang nodig hebben, wordt nu uitgezocht door het Rode Kruis.