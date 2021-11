Nieuwswekker: PSV uitgeschakeld + Protest tegen Afghanen

Goedemorgen! We hebben vanaf deze week iets nieuws. Iedere dag maken we de Jeugdjournaal Nieuwswekker. In dit artikel lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Vandaag begint het erg mistig, maar later gaat de zon schijnen. Het blijft droog, maar er zijn wel behoorlijk wat wolken.

Het weer van woensdag 25 augustus NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Het is voetbalclub PSV niet gelukt om te winnen van de club Benfica uit Portugal. En daardoor zijn ze uitgeschakeld in de Champions League, het belangrijkste toernooi voor voetbalclubs in Europa. Het werd gisteravond 0-0. Eerder speelden de clubs tegen elkaar en toen werd het 1-2. Omdat er werd gekeken naar het aantal doelpunten van die twee wedstrijden bij elkaar, mag PSV niet door. - Gisteravond hebben zo'n 250 mensen geprotesteerd. Zij willen niet dat er vluchtelingen uit Afghanistan naar de plaats Ede komen. Het protest ging in het begin rustig, maar later veranderde dat en greep de politie met honden in. Volgens de politie werd het later weer rustig. Er is niemand aangehouden.

Dit is vandaag in het nieuws: - Zes mannen moeten vandaag voor het eerst naar de rechtbank komen voor een gewelddadige overval. De verdachten komen uit België en Frankrijk. In mei overvielen ze met veel geweld een busje met daarin waardevolle spullen. Er ontstond een politie-achtervolging waarbij de verdachten het weiland in vluchtten. - Een nieuw schooljaar betekent voor sommige kinderen ook een nieuwe klas. Omdat er nog steeds te weinig leraren zijn, moeten scholen creatieve oplossingen bedenken. Vandaag gaan we langs bij een klas in Lelystad. Daar besloten ze van twee klassen één groep te maken. Daardoor zitten er nu 52 kinderen in één klas! Hoe lijkt jou dat?

En dan nog even dit: Raceliefhebbers kunnen bijna niet meer wachten. Op 5 september gaat het dan echt gebeuren: de eerste Formule 1-race in Nederland in meer dan dertig jaar. Het raceauto's scheuren dan over het circuit in Zandvoort. Op en rond die plek worden nu al heel wat voorbereidingen getroffen. Want druk, dat wordt het zeker.