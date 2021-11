In deze klas zitten 52 kinderen (en één juf!)

Hoeveel kinderen zitten er bij jou in de klas? Op basisschool De Boeier in Lelystad zitten in één klas 52 kinderen! Dat komt door het lerarentekort. Er kon geen meester of juf worden gevonden voor één van de groepen. Daarom besloten ze er maar één grote klas van te maken.

Muurtje kapot

Om er één grote klas van te maken, hebben ze de muur tussen de twee groepen 8 kapot gemaakt. En deze grote groep 8 krijgt les van één juf. Zij krijgt wel hulp van een onderwijsassistent, die kinderen uitleg geeft in kleinere groepjes.

Hoe lijkt het jou om met zoveel kinderen in één klas te zitten? Reageer op de stelling van de dag: