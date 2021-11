Rechtszaak begonnen tegen verdachten van gewelddadige overval

Een paar maanden geleden was het groot nieuws. In Amsterdam overviel een groep mannen een busje met waardevolle spullen. Dat deden ze met met veel geweld. In een weiland werden uiteindelijk meerdere mannen opgepakt. Vandaag begon de rechtszaak tegen hen.

Wat gebeurde er precies? In Amsterdam werd op 19 mei een overval gepleegd op een busje. Daarin zaten kostbare materialen, zoals goud, zilver en platina. De politie rukte uit, waarna de overvallers op de vlucht sloegen. In auto's scheurden ze richting het dorpje Broek in Waterland. De overvallers vluchtten vervolgens een weiland in. Daar kon de politie vijf van hen arresteren. Eén overvaller kwam om het leven door een politiekogel. Later die dag werd nog een verdachte opgepakt.