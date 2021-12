Nieuwswekker: Weer goud in Japan + Jachtseizoen is binnenkort op tv

Goedemorgen! We hebben vanaf deze week iets nieuws. Iedere dag maken we de Jeugdjournaal Nieuwswekker. In dit artikel lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat er vandaag nog gaat gebeuren. Het weer Het wordt een bewolkte dag, maar het blijft bijna overal droog. Op sommige plekken kan wat motregen vallen:

Het weer van donderdag 26 augustus NOS

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Weer een gouden medaille op de Paralympische Spelen in Japan! Baanwielrenners Larissa Klaassen en Imke Brommer wonnen de 1000 meter tijdrit. Klaassen is slechtziend, ze ziet alleen het verschil tussen licht en donker. Daarom fietst ze met Imke Brommer, haar 'piloot'. Zij kan wel zien en kan dus sturen. - Zanger Joshua Nolet van Chef'Special is boos op de organisatie van de Formule 1 in Zandvoort. Die zou hem en zijn band hebben gevraagd om gratis op te treden tijdens het Formule 1-weekend. Terwijl Chef'Special eigenlijk op allerlei festival zou optreden, maar die zijn afgelast. De Formule 1 mag wel doorgaan. Erg oneerlijk, vindt Joshua. Ook vindt hij het gek dat de organisatie hem niet wil betalen voor een optreden.

Het was voor ons allemaal, de band, de crew, alle collega's, heel shitty dat alle festivals in september verdwenen. Maar 70.000 mensen op een meerdaags event in Zandvoort, dat voelt even niet meer eerlijk. Auw. Joshua Nolet in een video op zijn Insta

- Thomas van StukTV heeft bekendgemaakt dat Jachtseizoen vanaf 11 september op tv te zien is. Dit seizoen hoeven BN'ers niet in hun eentje te vluchten, maar in duo's. Zo vormt Bram Krikke een team met topkok Herman den Blijker. Het is de eerste keer dat er van de populaire YouTube-serie een tv-versie is gemaakt. Vind jij YouTube-filmpjes kijken leuker dan tv kijken? Reageer op onze stelling!

YouTube-filmpjes kijken is leuker dan tv kijken. Eens 66.2% Oneens 33.8% Je kunt niet meer reageren Favoriet maken Reageer op de stelling: YouTube-filmpjes kijken is leuker dan tv kijken.

Dit is vandaag in het nieuws: - Inwoners van Rotterdam zijn er al een paar dagen mee bezig: wat zwemt er in de haven? Onze verslaggever Laura gaat vandaag zelf een kijkje nemen. Vanavond in de uitzending hoor je er meer over! Dit filmpje werd gemaakt door een voorbijganger. Zie jij wat het is?

Video afspelen Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

En dan nog even dit: De varkens van boer Lauwrens hebben geluk: zij kunnen badderen in de beste modderpoel van Nederland! Lauwrens kreeg een prijs voor de modderpoel en Evita nam een kijkje: