Record: 'Monstervis' van 2,37 meter gevangen in Nederland

Nog nooit werd er in Nederland zo'n grote meerval gevangen. Visser Tobias Stuurman kon zijn ogen niet geloven toen hij de vis van 2,37 meter ineens aan de haak had. Iets waar hij al lang op hoopte.

Na een flinke strijd hengelde Tobias de reus binnen. Gelukkig had hij zijn meetlint meegenomen, want bij het opmeten bleek het dus een record-vangst te zijn! Uiteindelijk heeft Tobias de vis weer vrijgelaten in de natuur.