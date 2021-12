Suzie (13) heeft één arm en kan supergoed zwemmen

Suzie heeft één arm en kan daarmee razendsnel zwemmen. Ze traint in een speciale talenten-zwemploeg.

De Nederlandse zwemmers doen het goed op de Paralympische Spelen en winnen veel medailles. Iemand die dat op de volgende Paralympische Spelen wil doen, is Suzie van 13.

Haar trainster is heel trots op haar. Ze denkt dat Suzie een goede kans maakt om zich te plaatsen voor de Paralympische Spelen over drie jaar in Parijs.