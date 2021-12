Zwemt er een monster in Rotterdam?

Inwoners van Rotterdam zijn er al een tijdje mee bezig: wat zwemt er in de haven? Anderhalve week geleden werd er voor het eerst iets vreemds in het water gespot.

In een filmpje is een soort draaikolk te zien. Sommige mensen denken dat het om een groot dier gaat, zoals een zeehond of een krokodil. Anderen weten het zeker, het is een monster!