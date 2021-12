Nieuwswekker: Drugslab ontdekt + Feyenoord en Vitesse door

Goedemorgen! We hebben vanaf deze week iets nieuws. Iedere dag maken we de Jeugdjournaal Nieuwswekker. In dit artikel lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat er op deze vrijdag nog gaat gebeuren. Het weer Het wordt een bewolkte dag met af en toe wat zon. Op sommige plekken kan wat regen vallen:

NOS

Dit gebeurde terwijl je sliep: - De Verenigde Staten gaat door met het terughalen van hun militairen uit Afghanistan. President Biden zegt dat de aanslagen van gisteren daar niets aan veranderen. Hij wil dat alle troepen voor komende dinsdag het land uit zijn. Bij de aanslagen kwamen 13 Amerikaanse militairen en 60 Afghanen om. Biden zegt dat de daders daar niet zomaar mee wegkomen.

We vergeven niet en zullen het nooit vergeten. We gaan jullie opjagen en jullie zullen boeten. Joe Biden, president Verenigde Staten

- Op een industrieterrein in Rosmalen, in Brabant, is een drugslab ontdekt. In een bedrijfspand vond de politie spullen waarmee xtc-pillen kunnen worden gemaakt. Het drugslab is inmiddels opgeruimd. Voor zover bekend is niemand opgepakt. - Feyenoord en Vitesse zijn door naar de groepsfase van de Conference League. Dat is een nieuw toernooi voor Europese voetbalclubs. Ook AZ heeft zich geplaatst voor de Conference League. De club uit Alkmaar speelde eerst in de Europa League maar werd gisteren uitgeschakeld.

Owen Wijndal ProShots

Dit is vandaag in het nieuws: - De 9-jarige Bram organiseert vandaag een demonstratie voor het klimaat. Bij het Catshuis, een belangrijk politiek gebouw in Den Haag, gaat hij hier samen met andere kinderen aandacht voor vragen. Zo hoopt Bram premier Rutte te overtuigen meer te doen tegen klimaatverandering - Een ziekenhuis in Arnhem heeft een nieuwe medewerker: James. En dat is geen dokter of verpleegkundige, maar een robot. James moet kinderen die naar het ziekenhuis komen welkom heten en hun bezoek wat leuker maken. Hoe de robot dat precies doet, zie je later vandaag op de app en in het Jeugdjournaal.

Rijnstate

En dan nog even dit: Een Australische herder kon vanwege corona niet bij de begrafenis van zijn tante zijn. Om er toch bij stil te staan, besloot hij zijn schapen in te zetten voor een bijzonder eerbetoon.