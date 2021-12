Rapper Lil' Kleine moet voor de rechter komen voor mishandeling. Vorig jaar deed een man daarvan al aangifte. Hij zegt dat Lil' Kleine hem in elkaar heeft geslagen. Twee andere mannen zouden hem daarbij hebben geholpen. Dat gebeurde in een discotheek in Amsterdam.

Lil' Kleine moet op 8 september voor het eerst voor de rechter komen. Wanneer die een uitspraak doet, is nog niet bekend.