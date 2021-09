Nieuwe film over Anne Frank en haar beste vriendin

Voor het eerst is er een Nederlandse bioscoopfilm gemaakt over Anne Frank. Zij werd wereldberoemd door het dagboek dat ze schreef tijdens de Tweede Wereldoorlog. De film heet 'Mijn beste vriendin Anne Frank' en gaat over hoe Anne's beste vriendin, Hannah, hun vriendschap beleefde. En over wat zij als hartsvriendinnen meemaakten in de oorlog.

Anne Frank is geboren op 12 juni 1929. Haar verhaal is wereldberoemd. Ze was een Joods meisje dat in de Tweede Wereldoorlog met haar familie moest onderduiken. Het gezin verstopte zich voor het Duitse leger in het Achterhuis in Amsterdam. Daar schreef ze haar beroemde dagboek. Na 2 jaar onderduiken werden Anne en haar familie ontdekt. Ze werden gearresteerd en naar kampen gebracht. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog stierf Anne Frank in een concentratiekamp in Duitsland.

Haar vriendin Hannah overleefde de oorlog en is nu 92 jaar oud.

Het was zo gruwelijk wat de Duitsers gedaan hebben. Ik ben blij dat de film gemaakt werd, want ik vind het heel belangrijk dat kinderen hierover leren. Hannah Pick-Goslar, vriendin van Anne