Een van de ontsnapte wolven is dood, andere zwaargewond

Waar de ene wolf precies aan is doodgegaan, is niet duidelijk. De verzorgers denken dat ze misschien zijn aangevallen door de rest van hun roedel.

Een van de wolven die maandag ontsnapte uit Dierenpark Amersfoort, is dood. De andere ontsnapte wolf is zwaargewond.

Wolven leven meestal in een roedel . Zo noem je een groep wolven. Die bestaat uit jonge wolven en oudere wolven. Twee wolven spelen meestal de baas over de roedel.

De twee ontsnapte wolven stonden onderaan de rangorde in hun roedel. Dat betekent dat andere wolven vaak de baas over hen speelden.

Toen de wolven na hun ontsnapping terugkwamen, kunnen ze zijn aangevallen door twee andere wolven uit hun roedel.

Angst

Maar volgens het Dierenpark kan het ook anders gegaan zijn. De ene wolf kan gewond zijn geraakt tijdens de ontsnapping. En de wolf die dood is, had misschien hartproblemen. Door de stress en spanning van de ontsnapping, kunnen die erger zijn geworden.

Alle wolven zijn nu even uit het verblijf gehaald. De twee wolven die de ontsnapte wolven hebben aangevallen, mogen sowieso niet terug. Dat is slecht voor de roedel, zeggen verzorgers. Ze hopen dat de andere wolven snel weer hun eigen verblijf in kunnen.