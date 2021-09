Grootste schip ter wereld komt aan in Rotterdam

Het allergrootste containerschip ter wereld is aangekomen in de haven van Rotterdam. Het schip komt net uit de fabriek. Twee maanden geleden was 'ie af.

Het schip is 400 meter lang en 61 meter breed. Er passen bijna 24.000 containers op!

Evergiven

De naam van het schip is Ever Ace. Misschien doet dat je denken aan de Ever Given. Dat is het schip wat een paar maanden geleden een kanaal bij Egypte blokkeerde. Dit nieuwe schip is van hetzelfde bedrijf als dat 'blokkeer-schip'.