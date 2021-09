Nieuwswekker: Scholen overal open + Spelers van veld gehaald

Goedemorgen! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat er op deze maandag nog gaat gebeuren. Het weer Het wordt vandaag een zonnige dag. Vanmiddag komen er wat meer wolken bij. Het wordt 22 tot 25 graden.

Het weer van maandag 6 september NOS Jeugdjournaal

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Er moet echt meer worden gedaan aan het klimaat, zeggen wetenschappers van meer dan 200 bekende tijdschriften. Zij willen dat leiders van rijke landen in actie komen omdat klimaatverandering gevaarlijk is voor de gezondheid. Opwarming van de aarde kan bijvoorbeeld voor problemen aan nieren of je huid zorgen. - De voetbalwedstrijd tussen Argentinië en Brazilië is gisteravond na een paar minuten stilgelegd en daarna gestaakt. Mannen van een gezondheidsorganisatie uit Brazilië kwamen het veld op om vier voetballers mee te nemen. Zij zouden zich niet aan de corona-maatregelen hebben gehouden. Op dit filmpje kan je zien wat er gebeurde:

😲 Surreal scenes in the Brazil vs Argentina match... 🎙️ Our reporter @patilopesx provides an update. #WCQ #BRAARG 🇧🇷🇦🇷

Dit is vandaag in het nieuws: - Het is de eerste schooldag voor kinderen in het zuiden van Nederland. Maar niet alle scholen kunnen open als normaal. Sommige scholen in Limburg zijn beschadigd door de overstromingen deze zomer. Klassen krijgen daarom les in een ander gebouw. - Na de Formule 1-race van dit weekend is het inmiddels weer rustig in Zandvoort. Volgens de directeur is alles erg goed gegaan. Hij is blij dat de race volgend jaar en in 2023 ook weer wordt gehouden. Onze stelling gaat er vandaag over. Vind jij dat zo'n groot evenement echt elk jaar gehouden moet worden?

- En een nieuwtje over onszelf: ons ochtendjournaal is weer terug, en ziet er nieuw uit! Vanaf 10:00 uur kan je de nieuwe uitzending bekijken op onze site. En dan nog even dit: We vroegen jullie om vragen op te sturen voor onze weervrouw Willemijn. En dat deden jullie. Bijvoorbeeld over waarom Buienradar het soms fout heeft. In de video hieronder geeft ze antwoord!