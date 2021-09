Gezicht van oudste oer-Nederlander nagemaakt

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft het gezicht van een heel oude man nagemaakt. Hij was waarschijnlijk de eerste Nederlander, en is Krijn genoemd. Krijn leefde 50.000 tot 70.000 jaar geleden in het gebied dat nu de Noordzee is.

20 jaar geleden werd voor het eerst een deel van zijn lichaam ontdekt. Dat gebeurde met een schelpenzuiger. Van de bodem van de Noordzee zoog het apparaat een stukje schedel op. Wenkbrauw Na lang onderzoek bleek het een boog van een wenkbrauw te zijn, en werd bekend dat het van een neanderthaler was. Dat is een oude mensensoort van vroeger. Het stukje schedel is het eerste dat van deze mensensoort in Nederland is teruggevonden.

Het museum heeft met dat ene stukje schedel zijn hele gezicht nagemaakt. En dat was nog een hele puzzel. De makers hebben ook allemaal andere mensen uit die tijd bestudeerd, om het beeld zo goed mogelijk te kunnen maken.

Rijksmuseum van Oudheden Het gevonden fragment van Krijn 1 van 4 Kennis & Kennis Reconstructions De reconstructie begint 2 van 4 Kennis & Kennis Reconstructions Krijn krijgt langzaam vorm 3 van 4 Kennis & Kennis Reconstructions Bijna het eindresultaat 4 van 4