'Klimaatverandering is ook slecht voor gezondheid'

Volgens de experts kan opwarming van de aarde bijvoorbeeld voor problemen aan nieren of je huid zorgen. Zij zeggen dat mensen die uitgedroogd zijn door de hitte, huidziekten hebben gekregen door de felle zon of bijvoorbeeld longproblemen hebben.

Er moet echt meer worden gedaan aan het klimaat, zeggen onderzoekers van meer dan 200 wetenschappelijk tijdschriften. Zij willen dat leiders van rijke landen in actie komen, omdat klimaatverandering gevaarlijk is voor de gezondheid.

Volgens de wetenschappers is klimaatverandering vooral gevaarlijk voor kleine kinderen, ouderen en bijvoorbeeld mensen die geen geld hebben om zonnebrand te kopen. Toch denken ze dat uiteindelijk iedereen last zal hebben van klimaatverandering.

Wereldleiders

De experts zeggen dat er nu iets moet gebeuren. Over een maand vergaderen wereldleiders in China en in november in Schotland. Zij zeggen dat vooral rijke landen meer maatregelen moeten nemen.