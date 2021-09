Kinderen niet terug naar ondergelopen school: 'Muren moeten vervangen'

Vandaag is de zomervakantie officieel overal in Nederland voorbij. Ook kinderen in het zuiden van het land beginnen aan hun nieuwe schooljaar. Maar voor de kinderen van de Mytylschool in Valkenburg is dat extra wennen, want hun schooljaar begint op een nieuwe plek.

Waterschade

Hun oude schoolgebouw stond net voor de vakantie helemaal onder water door de overstromingen. Daarom zitten ze tijdelijk in een ander gebouw.