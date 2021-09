Nieuwswekker: Betalen met bitcoin + belangrijke wedstrijd voor Oranje

Goedemorgen! In deze Jeugdjournaal Nieuwswekker lees je precies welk nieuws je gemist hebt en wat je op deze dinsdag nog kan verwachten. Het weer Vandaag wordt het een zonnige dag en ook behoorlijk warm: op sommige plekken kan het wel 27 graden worden!

Het weer van dinsdag 7 september NOS Jeugdjournaal

Wat vind jij ervan dat het nu ineens warmer weer wordt? Onze stelling gaat er vandaag over:

Het is jammer dat het na de zomervakantie ineens wél lekker weer is.

Dit gebeurde terwijl je sliep: - Het is voor mensen uit Syrië niet veilig om terug te gaan naar dat land, zegt hulporganisatie Amnesty International. Als ze daar naartoe gaan, kunnen ze in de gevangenis worden gezet of ernstig worden mishandeld. Sinds het begin van de oorlog in 2011 zijn er meer dan 12 miljoen mensen gevlucht uit Syrië. De organisatie sprak met mensen die uit dat land zijn gevlucht. De Nederlandse regering heeft gezegd dat de mensen uit Syrië die nu in Nederland wonen, voorlopig niet terug hoeven. - In Havelte in Drenthe heeft een schaapsherder een bom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het ding lag bij de ingang van een kazerne en werd gevonden met een metaaldetector. Deskundigen gaan de bom waarschijnlijk later deze week op een veilige manier laten ontploffen.

De bom van Britse makelij die is gevonden bij Havelte Jelle Kootstra

Dit is vandaag in het nieuws: - Het Nederlands elftal speelt vanavond weer een wedstrijd. Deze keer een erg belangrijke tegen Turkije. De wedstrijd hoort bij de kwalificatie voor het WK voetbal in 2022. Turkije staat op dit moment eerste in de poule. Nederland moet winnen om die plek over te nemen. Alleen de nummer 1 in de poule plaatst zich direct voor het WK. - De Nederlandse Paralympiërs worden vandaag gehuldigd. Alle medaillewinnaars mogen op bezoek komen bij de koning. Ook worden de sporters in het zonnetje gezet in Den Haag. Premier Rutte zal daar iedereen toespreken. - Mensen in het land El Salvador kunnen vanaf vandaag overal met bitcoin betalen. Het is het eerste land ter wereld waar dat kan. Al wekenlang zijn er protesten in het land. Veel mensen zijn bang dat arme mensen hierdoor nóg armer worden. Andere mensen hopen juist dat dit gaat helpen om de economie te verbeteren. In deze video hoor je meer over wat een bitcoin precies is:

En dan nog even dit: Een museum in Leiden heeft het gezicht van een heel oude man nagemaakt. Hij heet Krijn en was waarschijnlijk de eerste Nederlander. In de video hieronder zie je hoe Krijn er zo'n 60.000 jaar geleden uitzag: